وفاة مشجع مراهق لأتلتيكو خلال الاحتفالات باللقب



ووقعت الحادثة أثناء تواجد المشجع مع أصدقائه في باص صغير، حيث جلس وجسده خارج النافذة قبل أن يصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض.

حاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.

وتجمع أكثر من ألفي مشجع لأتلتيكو حول نافورة "نيبتون" للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والأول منذ العام 2014.

ويحتفل الـ"روخيبلانكوس" تقليديًا بألقابهم في ساحة النصب التذكاري لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بابلو دياس أحد مشجعي أتلتيكو لفرانس برس: "الاحتفالات غريبة بعض الشيء...لم نتمكن من الاحتفال كالعادة، في الملعب ومع الجماهير، سنحتفل ونحن قلقون قليلاً، وننتبه ونرتدي الأقنعة".

وسيجول النادي في شوارع العاصمة الإسبانية في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد تماشيًا مع التوصيات المتعلقة بفيروس كورونا.

