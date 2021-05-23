English
العربية
الدوري الإنكليزي
الدوري الإسباني

وفاة مشجع مراهق لأتلتيكو خلال الاحتفالات باللقب

من قبل

لقي مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا حتفه خلال احتفالات الجماهير بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في العاصمة في وقت متأخر من ليل السبت، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ وكالة فرانس برس.

AFP


ووقعت الحادثة أثناء تواجد المشجع مع أصدقائه في باص صغير، حيث جلس وجسده خارج النافذة قبل أن يصطدم رأسه بجدار في مرآب للسيارات تحت الأرض.

حاول مسعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة من دون جدوى.

وتجمع أكثر من ألفي مشجع لأتلتيكو حول نافورة "نيبتون" للاحتفال باللقب الحادي عشر لفريقهم والأول منذ العام 2014.

ويحتفل الـ"روخيبلانكوس" تقليديًا بألقابهم في ساحة النصب التذكاري لكن السلطات حظرت جميع التجمعات العامة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وقال بابلو دياس أحد مشجعي أتلتيكو لفرانس برس: "الاحتفالات غريبة بعض الشيء...لم نتمكن من الاحتفال كالعادة، في الملعب ومع الجماهير، سنحتفل ونحن قلقون قليلاً، وننتبه ونرتدي الأقنعة".

وسيجول النادي في شوارع العاصمة الإسبانية في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد تماشيًا مع التوصيات المتعلقة بفيروس كورونا.
 

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني وفاة
السابق طريق التتويج لم يكن مفروشاً با
اقرأ
طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود
التالي

آخر الأحداث

>