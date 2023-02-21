وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات

وأصدر ريال مدريد بياناً جاء فيه أن "ريال مدريد ورئيسه ومجلس ادارته يعلنون عن أسفهم العميق لرحيل أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا والكرة العالمية".

وأضاف البيان "إلى جانب باكو خنتو، كان أمانسيو أحد قادة ريال مدريد بعد فترة الخماسية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1956 و1960 ويمثل القيم التي نسجت تاريخ نادينا".

التحق أمارو بريال مدريد عام 1962 قادما من ديبورتيفو لا كورونيا وأمضى في صفوف النادي الملكي 14 عاماً محرزاً في صفوفه بطولة إسبانيا تسع مرات والكأس 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 1966 وتوج هدافاً للدوري الاسباني مرتين.

دافع أمارو الذي كان يطلق عليه لقب "الساحر" (إل بروخو) عن ألوان منتخب إسبانيا في 42 مباراة وتوج في صفوف لا روخا ببطولة أوروبا عام 1964.

