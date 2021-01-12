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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

هويسكا يقيل مدربه ميتشل

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أعلن نادي هويسكا صاحب المركز الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين إقالة مدربه "ميتشل" سانشيس إثر الهزيمة صفر-2 أمام ريال بيتيس.

Reuters

وأشار النادي في بيان على موقعه الالكتروني إلى أنه "يبحث عن زخم جديد" وأسف لـ "الوضع الرياضي الحساس".

وقاد ميتشل (45 عاما) الفريق في الموسم الماضي للصعود إلى الدرجة الأولى بتتويجه في دوري الدرجة الثانية.

لكنه لم ينجح معه في "لا ليغا"، إذ حقق هويسكا تحت قيادته فوزا واحدا في 18 مباراة مقابل 8 هزائم و9 تعادلات، برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بلد الوليد السابع عشر وهو المركز الذي يضمن البقاء في دوري الأضواء.

وسبق لميتشل أن درب رايو فايكانو بين عامي 2017 و2019.

ويلعب هويسكا مباراته ضمن المرحلة التاسعة عشرة المقررة الأربعاء المقبل ضد مضيفه خيتافي صاحب المركز الثالث عشر.                                                      

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