هل طرح برشلونة على تشافي احتمالية خلافة فالفيردي؟

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الكاتالونية الى ان المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم المقبل، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الى ان أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على رغم ان النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة الى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

وفي تعليق على التقارير، نقل الموقع الالكتروني للسد عن المدير التنفيذي للنادي تركي العلي قوله "إن مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولا بد أن يعود إليه في المستقبل، ولكن حتى هذا اليوم فإن تشافي (يبقى) مدرباً لنادي السد".

وأضاف "نعلم ان ناديا بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

ويشرف النجم الدولي السابق البالغ من العمر 39 عاما، على نادي السد هذا الموسم في تجربته الأولى على صعيد التدريب.

ولم يخف تشافي في مراحل سابقة، رغبته بتدريب برشلونة. وقال على هامش مشاركة السد في كأس العالم للأندية التي استضافتها الدوحة الشهر الماضي "لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب برشلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريبا، هذا القرار لا يعود إلي".

وأضاف "أنا سعيد جدا بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين (في السد) (...) أنا أستمتع بالمشروع، بالطبع علي أن أتحسن، أن أكتسب الخبرة، أن أحسّن نفسي، لكني سعيد. أحب كرة القدم، أحب اللاعبين (...) علي مواصلة العمل بجد لكنني أستمتع بالمسار".

وتولى النجم السابق تدريب السد في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه. وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام إلى السد في 2015.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.