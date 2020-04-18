هل تسرق أندية انكليزية فيدال من إنتر؟

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء صحفية عن قرب انتقال فيدال (32 عاماً) إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي وأن برشلونة الإسباني سيحاول الاستفادة من هذه الصفقة والضغط على تكاليف انتداب مهاجم "النيراتزوري" الأرجنتيني لوتارو مارتينز الذي سيكلف خزينة الفريق الكاتالوني 111 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي).

وأضافت ذات التقارير بأن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب التشيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو/حزيران 2021 والذي درّبه في يوفنتوس الإيطالي (2011 – 2014).

وأكدت وسائل اعلام إنكليزية بأن نيوكاسل يونايتد يستعد للقيام باستراتيجية جديدة تقوم أولاً على انهاء مهام المدرب ستيف بروس مع انقضاء الموسم الحالي وتعيين الإيطالي ماسيميليانو أليغري على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول وهو ما سيسهل عملية انتداب لاعبين مميزين على غرار فيدال والكولومبي خوان كوادرادو.

وأضافت الأنباء القادمة من إنكلترا بأن فيدال محل متابعة خاصة من نادي مانشستر يونايتد الذي تجهز في يناير الماضي لإطلاق المفاوضات مع اللاعب إلا أن المحادثات وقع تأجيلها إلى الميركاتو القادم.