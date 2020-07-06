هل بدأ برشلونة بالتركيز على دوري الأبطال فقط؟

هُمام كدر

وبعدما استأنف برشلونة مبارياته متصدراً الدوري ومحمياً بفارق نقطتين عن وصيفه؛ إثر التوقف الذي فرضته جائحة كورونا، أصبح بعد خوض 7 مباريات، في المركز الثاني تاركاً لغريمه ريال مدريد الصدارة بفارق 4 نقاط.

3 تعادلات مع إشبيلية (0-0) ومع سلتا فيغو (2-2) ومع أتلتيكو مدريد (2-2)، جعلت مهمة برشلونة في الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإسباني، معقّدة لأنها تتعلق بخسارتين لريال مدريد في المراحل الـ4 المتبقية، يتطلع لهما البلاوغرانا ليعودوا متصدرين، الأمر الذي يبدو صعباً للغاية في ظل حصد المرنغي لـ21 نقطة من أصل 21 ممكنة بعد العودة.

ما زاد من طين النتائج السلبية بلة، هو قلق جماهير البلاغرانا بسبب الفيديو الذي ظهر به ميسي متجاهلاً لتعاليم مساعد مدربه سارابيا، والأهم الأنباء التي أوردها راديو كادينا سير بأن ميسي يرغب في مغادرة برشلونة مع نهاية عقده عام 2021.

وبين هذا وذاك، لم تكن جماهير برشلونة في أغلبها راضية عن رحيل البرازيلي أرتور إلى يوفنتوس بالنظر إلى يفاعته وموهبته الواعدة في خط الوسط، وقدوم لاعب في الثلاثين من عمره وهو بيانيتش.

كما أنها (أي الجماهير) لم تكن راضية على طريقة تعامل المدرب مع غريزمان بالأخص في المباراة ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد إذ لم يشركه سيتيين سوى في الرمق الأخير من اللقاء.

وعلى الرغم من أن أغلب لاعبي برشلونة أكدوا قبل العودة أنهم سيخوضون كل مباراة من المراحل المتبقية كأنها نهائي، إلا أن أفعالهم لم تكن كذلك في الميدان، فكانت الصورة مشوّشة، أحياناً اعتمد فيها الأداء على ميسي بشكل مفرط، وأحياناً أخرى على بسالة تير شتيغن الحصن الأخير للفريق.

قبل لقاء فياريال: حصد برشلونة 70 نقطة بعد أول 33 مباراة في لا ليغا هذا الموسم (فاز 21 تعادل 7 خسر 5) ويعد هذا أقل عدد نقاط في هذه المرحلة من الموسم منذ 2007- 2008 (61 نقطة، فاز 17 تعادل 10 خسر 6).



ولعل أكثر الخطوط تعرضاً للانتقاد في الفريق، كان خط الدفاع لأنه تلقى الضربة تلو الأخرى في مباراتي سلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، وحتى في المباراة ضد الغواصات الصفراء أمس، بدا أن بيكيه ولانغليه قادران على تضييع جهد الفريق بأكمله بالأخص في لقطة الهدف الوحيد لفياريال.

الأمل أبعد من فوز في مباراة

كل تلك الخيبة بإمكانها أن تتحول لفرح كبير إذا ما توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، اللقب الذي يتعطش إليه النادي والجماهير أكثر من أي شيء آخر.

ولعل محاولات المدرب سيتيين أمس في تغيير صورة الأداء السلبي، أعطت أملاً لعشاق فريقه بتخطي نابولي إياب دور الـ16 من أمجد الكؤوس بعد التعادل إيجاباً في الذهاب 1-1 في إيطاليا، ومن ثم المضي قدماً نحو النهائي.

برشلونة يستعيد التوازن ويحقق انتصارا كبيرا على مستضيفه فياريال 4-1 pic.twitter.com/KT7TDiGoGO — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 5, 2020

ولمعت بارقة الأمل عند عشاق برشلونة من خلال شبانه في لقاء فياريال (ريكي، فاتي، برايثوايت)، الأول أضاف الكثير من الحيوية على خط الوسط (94 % من تمريراته صحيحة)، والثاني سجل هدفاً لم ينقصه الذكاء (كل تمريراته صحيحة) والثالث كان مُجدّاً وقريباً من تدوين اسمه على لائحة الهدافين (سدد مرتين بين الخشبات الثلاث) والكل كان محورهم ميسي.

ميسي الذي يُقدّم موسماً مميزاً على صعيد التمريرات الحاسمة، ففي مساعدته بهدفين أمس لسواريز وغريزمان، أصبح لدى البرغوث 19 تمريرة حاسمة هذا الموسم (أفضل رقم له من حيث التمريرات الحاسمة)، وذلك يمنح المدرب راحة إضافية بأن ليو إذا ما روقب على أبواب المرمى فإنه يعود قليلاً ويلعب دور المساعد.



وجاء هذا الإفساح لتجريب ما أمكن من اللاعبين من مدرب برشلونة الذي استخدم التغييرات الخمسة كاملة على غير عادته في المباريات الأخيرة بالأخص تلك التي كانت تبدو أنها ستهرب من بين أقدام اللاعبين.

الآن من الطبيعي جداً أن يقاتل برشلونة على حظوظه في الدوري ولو كانت مرتبطة بالعاصمة مدريد، ولكن ما يتطلع إليه عشاق الفريق ألا يخرج ميسي ورفاقه من دوري أبطال أوروبا لموسم آخر بلا لقب منذ 2015.

