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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

هازار يشرح طريقة علاجه في زمن كورونا

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شرح البلجيكي إدين هازار نجم ريال مدريد الإسباني طريقة علاجه من إصابته القاسية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

REUTERS


ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد مقابلة لهازار جرت منذ أيام مع RTBF  تضمنت حديثه عن علاجه ومخاوفه من السمنة.

وأجرى هازار منذ قرابة شهر عملية جراحية ناجحة في أميركا بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى قبل أن يبدأ بعملية التأهيل.

ويقول هازار الذي غاب عن ريال مدريد معظم فترات الموسم الحالي إثر إصاباته المتلاحقة: "أعمل مع الطبيب عن بعد"، مشيراً إلى تواصلهما عبر التقنيات الحديثة.

ويتابع: "لا يستطيع أن يأتي إلى هنا لأنه يشعر بالمرض ويجب أن يبقى في المنزل"، مؤكداً أنّه أرسل له الكثير من مقاطع الفيديو لمساعدته على التعافي من إصابته.

ولم يخف هازار خوفه من السمنة في فترة الحجر المنزلي المفروض على معظم سكان الأرض عقب انتشار فيروس كورونا الذي أدى لإيقاف النشاطات الرياضية في إسبانيا.

ويعقب هازار الذي انتقد لازدياد وزنه عندما كان متاحاً للعب مع ريال مدريد: "أحاول عدم الأكل كثيراً، الأمر ليس سهلاً، لكنني أجرب تجنب الذهاب إلى أماكن وجود الطعام".
 

إدين هازار ريال مدريد
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