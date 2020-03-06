هازار يخضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله

وذكر ريال في بيان: "خضع إدين هازار بنجاح لعملية جراحية اليوم في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى".

وأضاف البيان: "تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد، سيظل هازار الآن تحت المراقبة إلى أن يصبح قادراً على بدء عملية إعادة تأهيله".

وتعرّض هازار للإصابة في 23 شباط/فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، لتتكرر الإصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر.

وعكّر تعدد الإصابات موسم هازار (29 عاماً) منذ انضمامه إلى النادي الملكي آتياً من تشيلسي الإنكليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً.



