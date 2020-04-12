هؤلاء يرغب برشلونة في التعاقد معهم في الـ"ميركاتو الصيفي"

فراس بن أحمد

واستغلت الإدارة الفنية لفريق برشلونة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحديث مع المدرب كيكي سيتين (61 عاماً) والتشاور حول نقائص الفريق واحتياجاته للموسم القادم.

وتحدثت الصحف الكتالونية عن رغبة البلاوغرانا في التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط ميدان متعددة الصفات أي يكون قادراً على الافتكاك ويملك مهارات كبيرة في صناعة الهجمة مع الحاجة الملحة لانتداب مدافع محوري شاب يصلح حال التفكك الحاصل في الخط الخلفي للفريق.

لاوتارو مارتينيز

بات لاوتارو على أجندة "ميركاتو" فريق برشلونة الإسباني الباحث عن خليفة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي رحب بقدوم الأرجنتيني.

ويدخل مارتينيز مضمار السباق نحو الانتقال إلى برشلونة بدعم كبير من مواطنه "ليو" ميسي الذي عبّر عن اعجابه في عدة مناسبات بخصال ابن بلده وأن لاوتارو أكد مدى رغبته باللعب دائماً مع أفضل لاعب في العالم في عام 2019 بحسب الـ"فيفا".

وسيكون فريق برشلونة مطالباً بتوفير 111 مليون يورو من أجل كسب توقيع لاوتارو أو اقتراح ادخال بعض من لاعبيه في الصفقة على غرار التشيلي أرتورو فيدال أوالبرازيلي رافينيا أوالكرواتي إيفان راكيتيتش أو اليافع كارليس ألينيا من أجل موازنة الضغط على تكاليف الصفقة.

وسيكون اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، أحد الحلول في هذه الصفقة نظراً لتمسك مدرب انتر، أنطونيو كونتي، بخدمات اللاعب الذي لا يلعب أساسياً في الفريق الاسباني وتربطه علاقة خاصة مع المدرب الذي أشرف على تدريبه في فريق يوفنتوس.

فابيان رويز

يحاول نادي برشلونة تعزيز خط وسطه بلاعب يملك خصالاً فنية كبيرة وكذلك تحسباً لرحيل راكيتيتش أو فيدال.

يملك الإسباني فابيان رويز إمكانيات بدينة وفنية هائلة وكان قبل رحيله إلى نابولي في عام 2018 محط أنظار الفريق الكاتالوني الذي حاول استقدامه من ريال بيتيس في ذات الموسم.

إلا أن طريق برشلونة لن يكون مفروشاً بالورود لأنه سيكون في مفاوضات شاقة مع نادي نابولي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس الذي أكد بأن "نابولي يدرس فرضية تجديد عقد فابيان رويز، سيتعين عليه تقرير مصير مستقبله".

كما أشارت عدة مصادر ايطالية بأن نابولي يحاول تجديد عقد لاعبه الإسباني واضافة بند جزائي بقيمة 180 مليون يورو.

ويبدو أن برشلونة سيدخل في سباق مع غريمه ريال مدريد من أجل كسب توقيع اللاعب المتوّج مع منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا لتحت 21 عاماً العام الماضي لأن وكيل أعمال متوسط ميدان نابولي الإيطالي، الإسباني فابيان رويز، عبر عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وتحدث ألفارو توريس، وكيل أعمال فابيان رويز عن ريال مدريد قائلاً: "نعم أعرب ريال مدريد عن اهتمامه برويز، لكنه الآن مرتبط بعقد مع نابولي. سنرى ما سيحدث في الصيف القادم".

وأضاف توريس قائلاً: "فابيان رويز يرتبط بعقد مع نابولي حتى عام 2023، هو مطالب بالتركيز مع فريقه في الوقت الراهن".

ووضع برشلونة خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع رويز والتوجه نحو انتداب "القوي" الفرنسي تانغي ندومبيلي لاعب توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

إيميرك لابورت

يسعى الفريق الإسباني للتعاقد مع الفرنسي إيميرك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، من أجل إيجاد حل لتقدم جيرارد بيكيه في السن (33 عاماً) وقرب مغادرته للفريق وتكرر الإصابات للفرنسي الآخر صامويل أومتيتي.

يذكر أن برشلونة فشل في عام 2014 في التعاقد مع اللاعب السابق لفريق أتلتيك بيلباو إلا أن المفاوضات تعطلت بسبب ما اعتبرته إدارة الفريق الكاتالوني طلبات مشطة.

واستأنفت المفاوضات من جديد في عام 2016 إلا أنها قتلت في المهد بسبب اشتراط بيلباو 65 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات مدافعه.

وبات بعد ذلك لابورت، الذي يحذق جيداً بناء الهجمات بسبب خصاله الفنية الرائعة بالإضافة للقوته البدنية وصلابته في الخط الخلفي، من بين أغلى المدافعين في العالم.

يذكر أن مانشستر سيتي قام بتمديد عقد المدافع الفرنسي في شباط/فبراير 2019 إلى عام 2025.

وعبر برشلونة عن اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي لويز فيليبي، لاتسيو الإيطالي، أومواطنه دييغو كارلوس، إشبيلية، أو الفرنسي دايوت أوباميكانو، لايبزيغ الألماني، في الـ"ميركاتو القادم" في حال فشل قدوم لابورت للفريق الإسباني.

وأشارت عدة مصادر إعلامية مقربة بأن النادي الكاتالوني لم يترك فكرة عودة البرازيلي نيمار للفريق الذي غادره في عام 2017.