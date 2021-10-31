نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021



وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة".

وبدا أن المهاجم الأرجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الأول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره قبل أن يسارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوني لاسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.

وقال المدرب المؤقت لبرشلونة سيرجي بارجوان بعد المباراة "قال لي بأنه يشعر بالدوار، تم إعلامي بأنه نقل إلى المستشفى قبل قليل ولا استطيع قول المزيد في الوقت الحالي".

يذكر أن أغويرو انضم إلى برشلونة خلال الصيف الماضي قادماً من مانشستر سيتي في صفقة حرة، لكنه غاب عن معظم المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم محلياً وقارياً قبل أن يشارك فيها في الآونة الأخيرة.

