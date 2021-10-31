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الدوري الإسباني

نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره

أعلن نادي برشلونة الإسباني بأن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

Reuters

 


وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة".

وبدا أن المهاجم الأرجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الأول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره قبل أن يسارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوني لاسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.

وقال المدرب المؤقت لبرشلونة سيرجي بارجوان بعد المباراة "قال لي بأنه يشعر بالدوار، تم إعلامي بأنه نقل إلى المستشفى قبل قليل ولا استطيع قول المزيد في الوقت الحالي".

يذكر أن أغويرو انضم إلى برشلونة خلال الصيف الماضي قادماً من مانشستر سيتي في صفقة حرة، لكنه غاب عن معظم المباريات الأولى لفريقه هذا الموسم محلياً وقارياً قبل أن يشارك فيها في الآونة الأخيرة.
 

الدوري الإسباني - La Liga برشلونة سرجيو أغويرو
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