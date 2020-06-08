ناتشو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز (...)، تم اكتشاف إصابة عضلية".

ولم يكشف النادي المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتعتبر إصابة ناتشو ضربة موجعة للنادي الملكي في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري المعلقة من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والمقررة الخميس المقبل مع تبقي 11 مرحلة ستنتهي في 19 تموز/يوليو المقبل.

ولجأ مدرب ريال مدريد ونجمه الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان لخدمات ناتشو مرات قليلة هذا الموسم حيث لعب تسع مباريات فقط من أصل 27 في الليغا، بينها أربع مباريات أساسيا، وسجل هدفين.

وغاب ناتشو فترة طويلة في بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ولم يشارك في 11 مباراة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر.

ويعاود ريال مدريد منافسات الدوري التي يحتل فيها المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب، بمواجهة ضيفه إيبار على ملعبه الصغير "ألفريدو دي ستيفانو" (6 آلاف مقعد) والتابع لمركز تدريباته فالديبيباس بضواحي العاصمة، بسبب الأشغال الجارية لتوسعة ملعبه الرئيسي "سانتياغو برنابيو".

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في الثامن من أيار/مايو الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) والذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.