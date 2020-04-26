نابولي يعبر عن اهتمامه بمهاجم ريال مدريد

وتحدثت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" عن سعي نابولي وراء التعاقد مع المهاجم الصربي رافضاَ في الوقت ذاته اقحام متوسط الميدان فابيان رويز في ذات الصفقة.

وعلى الطرف الآخر، يحاول ريال مدريد التخفيض في قيمة صفقة انتقال الإسباني رويز إلى مدريد بإعطاء الضوء الأخضر ليوفيتش للذهاب إلى نابولي.

وكان قد أفصح وكيل أعمال رويز عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وأكد ألفارو توريس، وكيل أعمال اللاعب، بأن عدة أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع رويز المطلوب بشدة في صفوف ليفربول الإنكليزي.

وتحدث وكيل أعمال فابيان رويز عن ريال مدريد قائلاً: "نعم أعرب ريال مدريد عن اهتمامه برويز، لكنه الآن مرتبط بعقد مع نابولي. سنرى ما سيحدث في الصيف القادم".

وأضاف توريس قائلاً: "فابيان رويز يرتبط بعقد مع نابولي حتى عام 2023، هو مطالب بالتركيز مع فريقه في الوقت الراهن".

وأشارت صحيفة "ال ماتينو" الإيطالية إلى امكانية تجديد عقده مع الفريق الإيطالي قائلاً: "نابولي يدرس فرضية تجديد عقد فابيان رويز، سيتعين عليه تقرير مصير مستقبله".

كما أشارت عدة مصادر بأن نابولي يحاول تجديد عقد لاعبه الإسباني واضافة بند جزائي بقيمة 180 مليون يورو أو التفريط في خدمات اللاعب مقابل 80 مليون يورو.

في المقابل، فشل المهاجم السابق لفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني في اقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان واقتلاع مكان في تشكيلة ريال مدريد.

وانتقال الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد قادماً من أينتراخت فرانكفورت يوم 4 يونيو/حزيران 2019.



