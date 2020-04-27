ميسي يريد زميل رونالدو بديلا لبيكيه

يبدو أن سوق الانتقالات غير المعلن على نار حامية حيث تفيد التسريبات أن برشلونة يسعى لضم زميل كريستيانو رونالدو، اللاعب ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، في حين أن الهولندي يبدي اهتماما بهذا الانتقال.

وكان يوفنتوس قدم عرضا أفضل العام الماضي حين ضم المدافع الشاب لكن يبدو أن دي ليخت يفكر جديا بعرض برشلونة ويتابع عن كثب المفاوضات بين الناديين.

وانضم دي ليخت إلى يوفي قادما من أياكس أمستردام الصيف الفائت مقابل ٧٥ مليون يورو في عقد يمتد لخمس سنوات.

ووفقا لـ"موندو ديبورتفيو" التي نقلت عن "اس" فإن دي ليخت يتابع مباحثات الناديين المستمرة التي قد تشمل تبادل لاعبين حيث يبدي بطل إيطاليا اهتماما بضم البرازيلي آرثور.

وسبق أن تم الحديث سابقا عن اهتمام برشلونة بالمدافع الهولندي حيث قيل إن ميسي يريده خليفة لجيرار بيكيه، وقد حث الأرجنتيني ناديه على ضمه خصوصا أن ريال مدريد أبدى رغبة بتعزيز دفاعه بالموهبة الهولندية الشابة.

ومع عقد يمتد حتى ٢٠٢٤ لن تكون المفاوضات لضم الهولندي إلى القلعة الكاتالونية سهلة، لكن نقاد الكرة يرون أنه بوجود الوكيل مينو رايولا كل شيء يصبح ممكنا.