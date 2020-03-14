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ميسي يدعم المصابين ويطالب باتباع التعليمات

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جاء القسم الأهم من الرسالة التي بعثها الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم السبت إلى أولئك الذين وقعوا ضحية لفيروس كورونا.

AFP

ولم يتأخر نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم في اللحاق بالعديد من نجوم الكرة الذي قاموا بتوعية الناس بشأن فيروس كورونا أو مساندة المصابين فيه، إذ خرج برسالة مطولة في حسابه الرسمي على إنستغرام تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بهذا الفيروس.

وكتب ميسي: "أيام معقدة، نعيش في حالة قلق بسبب ما يجري ونريد أن نساعد في وضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون من الأمر"، مشيراً إلى الذين عانوا من فيروس كورونا أو المحيطين بهم.

وتابع: "أرسل إليهم المزيد من القوة والدعم، يجب أن تأتي الصحة أولاً"، معتبراً أنّ هذه اللحظات هي استثنائية ويجب خلالها اتباع تعليمات المختصين في التعامل مع كورونا.

ولم تركّز رسالة ميسي على التحذير بالمجمل إذ حملت بعض الإيجابية بمخاطبته للناس بالاستمتاع بأوقاتهم مع عائلاتهم وأقاربهم خلال هذه الفترة.
 

ليونيل ميسي
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