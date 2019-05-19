ميسي هداف الدوري الإسباني مجدداً

أحرز ميسي لقب هداف الدوري الإسباني للمرة الثالثة توالياً مختتما رصيده من الأهداف بتسجيله هدفين اليوم في مرمى ايبار.

كما أنه المرة السادسة التي يحرز فيها اللقب كأفضل هداف كما يعد ميسي الهداف التاريخي للبطولة الإسبانية.

ورفع ميسي رصيده إلى 36 هدفاً مقابل 21 لزميله لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد.

كما بات رصيد ميسي عموماً 50 هدفاً في جميع المسابقات.

ويتجه ميسي لنيل الحذاء الذهبي لأفضل هدافي البطولات الأوروبية المحلية، والتهديد الوحيد قادم من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بطل العالم كيليان مبابي الذي تبقى له مباراة واحدة لمحاولة تعويض فارق الأهداف الأربعة الذي يفصله عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وبإمكان ميسي أن يعزز سجله الإجمالي لهذا الموسم لأن مهمة برشلونة لم تنته عند مباراة إيبار الذي نجح للمرة الأولى في تجنب الهزيمة أمام برشلونة من أصل 10 بينهما في الدوري حتى الآن، إذ أنه مدعو ورفاقه الى مواجهة فالنسيا السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس التي احتكرها النادي الكاتالوني في المواسم الأربعة الماضية.