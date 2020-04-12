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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ميسي قدوة لأبرز مواهب ريال مدريد

يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ بفضل موهبته الرائعة ونجاحاته الكبيرة في كرة القدم، وليس غريباً أن يكون قدوة للاعبين الشباب حتى وإن كانوا يلعبون للغريم ريال مدريد.

Reuters

أجرت صحيفة "آس" الإسبانية حواراً مع الموهوب الياباني لريال مديد تاكيفوسا كوبي الذي عبّر عن إعجابه الشديد بليونيل ميسي واضعاً إياه في قمة هرم كرة القدم.


وقال كوبي المعار من ريال لمدريد لمايوركا حالياً: "ميسي قدوة للكثير من الشبان الراغبين في النجاح بعالم كرة القدم، كما يعتبر قدوة للاعبين المحترفين أيضاً".


وتابع اللاعب الأسبق لشباب برشلونة: "ميسي قدوتي ومثالاً رائعاً لكل اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، فهو مميز في استخدامها بل هو الأفضل على الاطلاق".

وأضاف: "عندما كنت صغيراً كنت أشاهد مقاطع فيديو لميسي، أنا معجب به لأنه لاعب كرة قدم كبير للغاية".

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