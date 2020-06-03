ميسي تدرب بمفرده

وأضافت المصادر أن ميسي "توجه الى مقر التدريبات وقام بتمرين مختلف" مشيرة الى أن الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما "لا يعاني من أي مشكلة".

وبحسب الصحف الإسبانية، بقي ميسي في قاعة التدريبات من اجل اتباع برنامج وضعه له خصيصا الجهاز الفني لبرشلونة.

أما صحيفة "آس"، فقد أشارت الى أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة الى أنه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لاصابته في هذا المكان.

وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد الخميس على أن يعودوا الى التمارين الجمعة.

وسيعاود الدوري الإسباني الذي توقف منتصف آذار/مارس، نشاطه في 11 حزيران/يونيو الحالي بمباراة دربي الأندلس بين إشبيلية وبيتيس.

أما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الدوري بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد، فيحل ضيفا على مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في 13 الحالي.