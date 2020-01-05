مونتورو يقود غرناطة للفوز على مايوركا

وسجّل هدف المباراة الوحيد انخيل مونتورو في الدقيقة 24 ليصبح غرناطة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة في حين تجمد رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلّب فياريال على مستيضفه ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس بهدفين مقابل هدف، ليرتقي الفائز إلى المركز التاسع على جدول الترتيب برصيد 28 نقطة فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 31 نقطة.

تقدّم سوسييداد بهدف عن طريق وليان خوسيه في الدقيقة 22 وعادل مانويل تريغيروس النتيجة لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 58 قبل أن يضيف سانتي كازورلا هدف الفوز لفياريال في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

