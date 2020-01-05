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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

مونتورو يقود غرناطة للفوز على مايوركا

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فاز غرناطة على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد ليستعيد توازنه بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام إيبار بثلاثية نظيفة.

twitter.com/GranadaCdeF

وسجّل هدف المباراة الوحيد انخيل مونتورو في الدقيقة 24 ليصبح غرناطة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة في حين تجمد رصيد مايوركا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية، تغلّب فياريال على مستيضفه ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس بهدفين مقابل هدف، ليرتقي الفائز إلى المركز التاسع على جدول الترتيب برصيد 28 نقطة فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 31 نقطة.

تقدّم سوسييداد بهدف عن طريق وليان خوسيه في الدقيقة 22 وعادل مانويل تريغيروس النتيجة لفياريال من ركلة جزاء في الدقيقة 58 قبل أن يضيف سانتي كازورلا هدف الفوز لفياريال في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
 

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