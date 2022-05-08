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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

موقعة خيتافي ورايو فاليكانو تنتهي بالتعادل

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انتهت موقعة خيتافي وضيفه رايو فاليكانو بالتعادل السلبي 0-0، ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وصار رصيد خيتافي 37 نقطة في المركز 15، أما رايو ففي المركز الـ12 برصيد 42 نقطة.

 

الدوري الإسباني - La Liga خيتافي رايو فاليكانو
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