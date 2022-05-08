موقعة خيتافي ورايو فاليكانو تنتهي بالتعادل من قبل beIN SPORTS May 8, 2022 15:51 انتهت موقعة خيتافي وضيفه رايو فاليكانو بالتعادل السلبي 0-0، ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم. . وصار رصيد خيتافي 37 نقطة في المركز 15، أما رايو ففي المركز الـ12 برصيد 42 نقطة. الدوري الإسباني - La Liga خيتافي رايو فاليكانو السابق تشافي: برشلونة لم يكن هكذا في اقرأ التالي التعادل يحسم مباراة فياريال وإ اقرأ ar آخر الأحداث May 8, 2022 19:04 التعادل يحسم مباراة فياريال وإشبيلية May 8, 2022 15:51 موقعة خيتافي ورايو فاليكانو تنتهي بالتعادل May 8, 2022 14:38 تشافي: برشلونة لم يكن هكذا في نوفمبر May 8, 2022 13:59 مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة May 8, 2022 11:37 يورنتي يشدد على ضرورة حسم المباراة أمام ريال مدريد May 8, 2022 10:23 ديربي مشتعل في مدريد رغم حسم ريال للدوري الإسباني May 7, 2022 23:14 برشلونة يعود بفوز ثمين من أرض الأندلس May 7, 2022 19:34 التعادل السلبي يحسم مواجهة بيلباو وفالنسيا May 7, 2022 16:16 فوز عريض لغرناطة على ريال مايوركا May 7, 2022 11:12 أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي بحسب كوكي آخر الأحداث May 8, 2022 19:04 التعادل يحسم مباراة فياريال وإشبيلية May 8, 2022 15:51 موقعة خيتافي ورايو فاليكانو تنتهي بالتعادل May 8, 2022 14:38 تشافي: برشلونة لم يكن هكذا في نوفمبر May 8, 2022 13:59 مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة May 8, 2022 11:37 يورنتي يشدد على ضرورة حسم المباراة أمام ريال مدريد May 8, 2022 10:23 ديربي مشتعل في مدريد رغم حسم ريال للدوري الإسباني May 7, 2022 23:14 برشلونة يعود بفوز ثمين من أرض الأندلس May 7, 2022 19:34 التعادل السلبي يحسم مواجهة بيلباو وفالنسيا May 7, 2022 16:16 فوز عريض لغرناطة على ريال مايوركا May 7, 2022 11:12 أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي بحسب كوكي