موقعة خيتافي ورايو فاليكانو تنتهي بالتعادل

من قبل beIN SPORTS May 8, 2022 15:51 انتهت موقعة خيتافي وضيفه رايو فاليكانو بالتعادل السلبي 0-0، ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.