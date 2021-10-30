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موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر على قناة beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة برشلونة وألافيس في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

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مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS
كيف يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة برشلونة وألافيس في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب الليغا، إذ أنّ برشلونة يريد تعويض هزيمته المؤلمة أمام رايو فاليكانو في الجولة السابقة، ولا يريد أن ينزف المزيد من النقاط.

مباراة برشلونة وألافيس - مباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وألافيس سيكون اليوم السبت في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة وألافيس بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وألافيس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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