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الدوري الإسباني

موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters


مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تأتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة ثالث الـ"ليغا" (74 نقطة) لخطف الصدارة من خلال تحقيق الفوز على ضيفه المتصدّر الحالي (76 نقطة) وانتظار عثرة للغريم الأزلي ريال مدريد (74 نقطة وهو ثاني الترتيب بفضل المواجهات المباشرة) الذي يخوض مواجهة صعبة أمام إشبيلية العنيد الأحد.

في المقابل سيعمل أتلتيكو مدريد على الحفاظ على الصدارة عبر الخروج بنتيجة إيجابية مما يمهّد أمامه الطريق للتتويج بلقب غاب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم السبت على الساعة 17:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة بث مباشر
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