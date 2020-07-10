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الدوري الاسباني
الدوري الإسباني

موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس بث مباشر

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

AFP


مباراة ريال مدريد وألافيس بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ريال مدريد وألافيس تأتي ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد متصدّر الـ"ليغا" للمحافظة على الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة الثاني.

ويحتل الفريق الملكي الريادة برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة الذي فاز الأربعاء على جاره إسبانيول بهدف دون رد وقلّص الفارق إلى نقطة مؤقتاً. 

وتبدو مهمة زملاء الفرنسي كريم بنزيمة يسيرة منطقياً لتجاوز عقبة منافسهم المتعثر والذي يحتل المركز 17 برصيد 35 نقطة وبالتالي إعادة الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس سيكون اليوم الجمعة على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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