موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو
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مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو تأتي ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويسعى برشلونة لتدارك "عثرته" الأخيرة على أرض إشبيلية (0-0) والتي كلفته خسارة صدارة الـ"ليغا" لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد.
ولن تكون مهمة زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيرة بالمرة إذ يعدّ أتلتيك بيلباو خصماً عنيداً خصوصاً أمام الفرق الكبرى.
موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو سيكون اليوم الثلاثاء 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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