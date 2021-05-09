موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS

مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية

مباراة ريال مدريد وإشبيلية ستكون كل الأنظار مسلطة عليها مساء اليوم الأحد خاصة بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد سلبيا بالأمس وهو التعادل الذي جعل الكرة في ملعب كتيبة المدرب زين الدين زيدان، وجعل الفريق يبدو مرشحاً لانتزاع الصدارة من أتلتيكو مدريد في حال حقق الفوز على إشبيلية بل وإلى التتويج بلقب الليغا الإسبانية إذا فاز الفريق بكل مبارياته القادمة.

ويدخل لاعبو ريال مدريد مباراتهم المصيرية والمرتقبة أمام إشبيلية وهم واضعون في اعتبارهم أن الفوز هو الهدف الأول والأخير لهم في هذه المواجهة لأن فقدان أي نقطة سيعني ابتعاد الفريق خطوة كبرى عن اللقب وبقاء أتلتيكو مدريد على القمة قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة.

على الجانب الآخر فإن إشبيلية الذي تلقى صدمة كبرى في المرحلة الماضية عندما خسر على ملعبه بهدف نظيف أمام بيلباو يسعى لأن يحقق فوزاً مهما يعيده إلى دائرة الصراع على اللقب مجدداً حتى الدقائق الأخيرة من عمر البطولة.

وبعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد بالأمس بدون أهداف استمر أتلتيكو في الصدارة برصيد 77 نقطة بينما تقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 75 نقطة وتراجع ريال إلى المركز الثالث برصيد 74 نقطة بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

وفوز ريال مدريد سيصعد به إلى الصدارة بفارق الموجهات المباشرة أمام أتلتيكو، إذ فاز الفريق الملكي ذهاباً على ملعبه الفريدو دي ستيفانو بهدفين نظيفين في المرحلة الثالثة عشرة قبل أن يتعادلا على أرض أتلتيكو (1-1) ضمن المرحلة 26.

ويعاني ريال مدريد من صدمة الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنكليزي، كما تعرض الفريق لضربة قوية بإعلانه أمس غياب قائده سيرخيو راموس بسبب تعرضه لإصابة عضلية على مستوى ساقه اليسرى.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية | معلومات البث المباشر

• مباراة ريال مدريد وإشبيلية ستقام على أرض الأول اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة ريال مدريد وإشبيلية ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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