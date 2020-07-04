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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

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تعرفوا على معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

AFP

 
مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا يوم الأحد خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للميرنغي المتصدر في الأمتار الأخيرة من المنافسة على اللقب.

معلومات مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلباو الأحد 5 يوليو انطلاقاً من الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ستكون منقولة حصرياً على HD3 و HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وتورينو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT . 

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