موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو



مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا يوم الأحد خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للميرنغي المتصدر في الأمتار الأخيرة من المنافسة على اللقب.



معلومات مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلباو الأحد 5 يوليو انطلاقاً من الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ستكون منقولة حصرياً على HD3 و HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وتورينو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.