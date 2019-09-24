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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

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مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

يال مدريد وأوساسونا بث مباشر

 

موعد مباراة ريال مدريد 

 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا الأربعاء 25 سبمتبر انطلاقاً من الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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