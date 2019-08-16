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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والبث المباشر والتغطية

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مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

Reuters

جدول مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع والقنوات الناقلة للبث المباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو تأتي ضمن الجولة الاولى من البطولة الإسبانية التي يحمل لقبها برشلونة ويسعى الملكي لاستعادة مجده فيها.

موعد مباراة ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيجو سيكون يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 3.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ستكون مواكبة بتغطية حصرية مفصلة بالفيديو عبر هذا المقال فترقبونا.

التقديم الفني للجولة الاولى من الدوري الإسباني.

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