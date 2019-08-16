موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والبث المباشر والتغطية

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو تأتي ضمن الجولة الاولى من البطولة الإسبانية التي يحمل لقبها برشلونة ويسعى الملكي لاستعادة مجده فيها.

موعد مباراة ريال مدريد ومضيفه سيلتا فيجو سيكون يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 3.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ستكون مواكبة بتغطية حصرية مفصلة بالفيديو عبر هذا المقال فترقبونا.