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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو بث مباشر

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مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

ريال مدريد ورايو فايكانو بث مباشر

 

موعد مباراة ريال مدريد 

 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فايكانو الأحد 28 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ورايو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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