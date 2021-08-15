موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد





فرضت مباراة برشلونة وريال سوسييداد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ومشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل برشلونة أن يبدأ الدوري بنتائج لافتة حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه عقب رحيل أسطورته ميسي.

مباراة برشلونة وريال سوسييداد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة برشلونة وريال سوسييداد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال سوسييداد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

