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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر

مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني الثلاثاء ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

برشلونة وفياريال بث مباشر

موعد مباراة برشلونة وفياريال والبث المباشر

البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال الثلاثاء 24  سبتمبر انطلاقاً من الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وفياريال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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