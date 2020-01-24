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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر

مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

 

يترقب المتصدر برشلونة في المرحلة 21 من الليغا امتحان صعب في ضيافة العنيد فالنسيا في ثاني ظهور لمدربه الجديد كيكي سيتيين في الليغا، حيث سيسعى النادي الكتالوني للخروج بالنقاط الكاملة من ملعب "ميستايا" الصعب تحسباً لفوز متوقع لشريكه ريال مدريد في بلد الوليد.

أمّا فالنسيا فسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز الذي سيخوّل له العودة إلى سداسي المقدمة لتدارك موقفه في صراع التأهل لإحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا سيكون يوم السبت 25 جانفي 2020 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وفالنسيا تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

 كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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