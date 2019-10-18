يسعى برشلونة إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الرابع توالياً في منافسات الدوري الإسباني حين ينزل ضيفاً على أيبار الساعي بدوره إلى تحسين مركز والابتعاد عن قاع الترتيب.

يدخل برشلونة المباراة أمام مضيفه أيبار معزّزاً بظهيره الأيسر جوردي ألبا الذي تعافى من الإصابة، وقلب دفاعه الفرنسي كليمون لونغليه العائد من الإيقاف.

من جهة أخرى، سيفتقد برشلونة خدمات لاعبين مهمين في مقدمتهم المدافع جيرارد بيكيه الذي تحصل على الإنذار الخامس خلال مباراة إشبيلية الأخيرة، وعثمان ديمبيلي الذي تعرّض للطرد في الدقيقة 88 من المباراة ذاتها، إضافة إلى الظهير الأيسر المصاب جونيور فيربو.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأيبار هو يوم السبت القادم 19/10/2019 في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأيبار هى beIN SPORTS HD3، حيث تبدأ التغطية في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كما بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة وأيبار على الانترنت وبدون تقطيع عبر beIN CONNECT.