موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقنوات الناقلة والبث المباشر

يستقبل ريال مدريد ضيفه ليجانيس ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وليجانيس من البرنابيو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

ويسعى ريال مدريد الذي لم يلعب الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو تحقيق انتصار يرفع من خلاله رصيده إلى 21 نقطة.

وكان ريال مدريد خسر آخر جولة ظهر خلالها في الدوري أمام مايوركا خارج أرضه بهدف.

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وستكون مباراة ريال مدريد متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.