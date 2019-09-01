العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والتغطية الخاصة والبث المباشر

من قبل

مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في بث مباشر ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني متاحة حصرياً عبرbeIN SPORTS.

Reuters

مباريات الدوري الإسباني اليوم بث مباشر والقنوات الناقلة عبر beIN

مشاهدة ريال مدريد وفياريال بث مباشر عبر CONNECT

قمة مباريات اليوم في الدوري الإسباني تشهد لقاء ريال مدريد ومضيفه فياريال حيث ستكون beIN SPORTS معكم كالمعتاد في بث مباشر وحصري عبر كافة خدماتنا.

مباراة ريال مدريد ستجري على استاد "ال مدريغال" الخاص بفياريال الذي يملك في جعبته نقطة واحدة فيما يملك الملكي 4 نقاط.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD3 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وبإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.

السابق اهم مباريات اليوم الاحد في الد
اقرأ
اهم مباريات اليوم الاحد في الدوري الإسباني وهذا الأسبوع بث مباشر والقنوات الناقلة
التالي

آخر الأحداث