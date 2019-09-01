موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والتغطية الخاصة والبث المباشر

قمة مباريات اليوم في الدوري الإسباني تشهد لقاء ريال مدريد ومضيفه فياريال حيث ستكون beIN SPORTS معكم كالمعتاد في بث مباشر وحصري عبر كافة خدماتنا.

مباراة ريال مدريد ستجري على استاد "ال مدريغال" الخاص بفياريال الذي يملك في جعبته نقطة واحدة فيما يملك الملكي 4 نقاط.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD3 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وبإمكانكم متابعة مباراة ريال مدريد بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.