موعد مباراة برشلونة وهويسكا والتغطية الحية

مباراة برشلونة ومضيفه هويسكا تاتي والفريق الكاتالوني مشحون بالمعنويات العالية بعد انتصاره الأوروبي على مانشستر يونايتد الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا.

الفروقات كبيرة بين الفريقين حيث بيتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 11 عن اتلتيكو الثاني، فيما يملك هويسكا 24 نقطة في المركز الأخير.

موعد مباراة برشلونة القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة 17:15 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.

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وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة عندما ينتقل المتصدر إلى ملعب "إل ألكوراز" لمواجهة متذيل الترتيب هويسكا.