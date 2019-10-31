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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة

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مشاهدة مباراة برشلونة ومضيفه ليفانتي بث مباشر وحصري على beIN SPORTS السبت في اهم مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي

 

ينزل برشلونة ضيفاً من العيار الثقيل على ليفانتي متوسط الترتيب في المرحلة الثانية عشرة من الليغا في مواجهة تبقى مفتوحة على كافة التوقعات برغم الترشيحات المنطقية التي تصب في مصلحة النادي الكتالوني رائد الدوري.

وسيدخل زملاء النجم الأول ليونيل ميسي هذه المواجهة بهدف أوحد ألا وهو تحقيق النقاط الكاملة لتحصين زعامته من الملاحقين الشرسين والذي يبقى أبرزهم غريمه ريال مدريد الذي يتخلف عنه بفارق نقطة يتيمة.

موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي مباشرة وحصرياً هي beIN SPORTS HD3.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي عبر الانترنت وبدون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

الدوري الإسباني برشلونة ليفانتي
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