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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو والبث المباشر

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مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة متاحة في بث مباشر حصري عبر قنواتنا وعبر خدماتنا عبر الانترنت.

AFP

ستكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمة متوفرة للمشاهدة ضمن جدول مباريات البث المباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة برشلونة القادمة سيكون يوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وستبث مباشرة عبر قناتي HD3 و HD12.

وستكون المباراة ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني الذي حسمه الكاتالوني لصالحه، وهو يتطلع من خلالها للتحضير لمباراة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة فترة من أفضل أوقاته وهو يحقق النتائج المذهلة على كافة الجبهات آخرها فوزه على ليفربول بثلاثية في كامب نو الثلاثاء.

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