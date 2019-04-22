موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس والتغطية المباشرة

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس خارج معقل الكاتالوني قمة الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم حيث قد تشهد حسم لقب البطولة ربطاً بمباراة أتلتيكو وفالنسيا.

مباراة برشلونة والافيس ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS وعبر خدماتنا على الانترنت بواسطة CONNET يوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة على القناة HD3.

برشلونة المتألق على كافة الجبهات، سيتوج بلقب الدوري إن تغلب على الافيس وخسر أتلتكيو أمام فالنسيا يوم الأربعاء.

وبعملية حسابية بسيطة، يحتاج العملاق الكاتالوني الى الفوز على ألافيس الثامن (46)، وخسارة فريق العاصمة أمام فالنسيا الخامس (52 نقطة) ليرفع الفارق الى 12 ويحسم الصراع مع أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة حتى في حال خسارته جميع مبارياته الأخيرة (تعادلا 1-1 في مدريد وفاز برشلونة على أرضه 2-صفر).

وقائع مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس ستتابعونها في تغطية مباشرة عبر هذا المقال لحظة بلحظة موثقة بالفيديو.