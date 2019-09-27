موعد مباراة برشلونة وخيتافي والبث المباشر والتغطية الخاصة

موعد مباراة برشلونة سيكون السبت 28 سبتمبر الساعة 17:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر beIN SPORTS HD3، مع استوديو تحليلي قبل وخلال وبعد اللقاء.

ستكون مباراة برشلونة وخيتافي تحت الضوء في ظل تخبط الفريق الكاتالوني في واحدة من أسوأ بداياته منذ أكثر من عقدين، حيث سيسعى حامل اللقب للبناء على فوزه على فياريال ومواصلة تصحيح المسار الذي شهد خسارتين وتعادل وثلاثة انتصارات حتى الآن.

مهمة برشلونة ستكون خارج الديار على استاد ألفونسو بيريز بوجه منافس متوسط المستوى والترتيب، في المركز العاشر، من فوز وأربعة تعادلات وخسارة.

أما برشلونة يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وسيفتقد برشلونة خدمات ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة عضلية أمام فياريال.

بإمكانكم متابعة التغطية المباشرة لمباراة برشلونة عبر هذا المقال لأبرز اللقطات بالفيديو فور حدوثها.