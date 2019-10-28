موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والبث المباشر



يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وبلد الوليد من كامب نو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

غاب برشلونة الوصيف حاليا عن الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو وهو سيعود للمنافسة آملا برفع رصيده إلى 22 نقطة على أمل تعثر غرناطة المتصدر لاستعادة المركز الأول منه.

ويملك غرناطة 20 نقطة إلا أنه لعب مباراة أكثر.

وستكون مباراة برشلونة متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.