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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو والتغطية الخاصة

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مباراة برشلونة وبلباو تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

Reuters

الجولة الأولى من الدوري الإسباني تنطلق بمباراة مرتقبة بين برشلونة حامل اللقب وبلباو حيث ستتوفر متابعة المباراة عبر beIN SPORTS بنقل مباشر وحيّ.

مباراة برشلونة تأتيكم يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة وسوف يتم نقلها عبر beIN SPORTS HD3.

وبالإضافة للنقل التلفزيوني يمكنكم متابعة البث المباشر للقاء عبر خدمة CONNECT المُسبقة الدفع عبر الانترنت بجودة فائقة.

وسيتم عبر هذا المقال التغطية المباشرة لحظة بلحظة لأهم احداثه فور حدوثها بالفيديو. فترقبونا.

للإطلاع على التقديم الفني للجولة الأولى للدوري الإسباني اضغط هنا
 

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