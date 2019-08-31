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الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والتغطية الخاصة والبث المباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا اليوم في بث مباشر ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني متاحة حصرياً عبرbeIN SPORTS.

Reuters

مباراة برشلونة خارج أرضه اليوم السبت في مواجهة مضيفه أوساسونا ستكون ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD3 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

برشلونة يبحث عن فوز ثان بعد خسارته الجولة الأولى أمام بلباو، وتحقيقه انتصارا عريضاً في الثانية على أرضه أمام ريال بتيس.

ويعول برشلونة على استفاقة نجمه الجديد أنطوان غريزمان في ظل عاصفة الإصابات التي ضربت الفريق خصوصاً ليونيل ميسي.

من جهته فاز اوساسونا في المباراة الأولى بهدف على ليغانيس وتعادل في الثانية مع ايبار ويملك بالتالي 4 نقاط.

وبإمكانكم متابعة مباراة برشلونة واوساسونا بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.

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