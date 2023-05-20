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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مورينو يُبقي على آمال فياريال بالتأهل إلى دوري الأبطال

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قاد البديل جيرارد مورينو فريقه فياريال إلى فوز قاتل على مضيفه جيرونا 2-1 وحافظ على آماله بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

وافتتح فريق "الغواصات الصفراء" التسجيل عبر يريمي بينو إثر تمريرة من السنغالي نيكولاس جاكسون بعد 9 دقائق من صافرة البداية، وعادل جيرونا بفضل دافيد لوبيس (24).

وتألق جاكسون مجدداً بعدما انطلق بالكرة على الجهة اليسرى ومررها إلى مورينو الذي دخل إلى ارض الملعب في الدقيقة 62 مكان النيجيري صامويل تشوكويزي فتابعها في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويعاني مورينو البالغ 31 عاماً لاستعادة مستواه ولياقته البدنية بعد عودته من الإصابة.

ورفع فياريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحلّ ضيفاً على برشلونة البطل في ختام منافسات هذه الأمسية.

وتجمد رصيد جيرونا عند 48 نقطة.

وقال جاكسون عقب نهاية المباراة متحدثاً عن المواجهة المنتظرة لريال سوسييداد "نريد أن يخسر، آمل في أن يخسر، وهذا ما نريده لذا سنشاهد المباراة".

وفاز أتلتيك بلباو على ضيفه سلتا فيغو 2-1.

وتقدم بلباو عبر الغاني إيناكي وليامس (5)، وأدرك سلتا التعادل بفضل النروجي يورغن ستراند لارسن (50)، قبل أن يسجل أليخاندرو ريميرو بعد 4 دقائق هدف النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.

وتقدم بلباو للمركز السابع مع 50 نقطة، وتجمد رصيد سلتا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.
 

الدوري الإسباني فياريال جيرونا جيرارد مورينو
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