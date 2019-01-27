موراتا يجتاز الفحص الطبي ويقترب من أتلتيكو مدريد

وقال موراتا البالغ 26 عاماً أمام عدسات الكاميرات "كل شيء سار على ما يرام"، وهذا التصريح يفترض اقتراب الانتقال رسمياً بموجب عقد إعارة، حسب الصحافة التي نشرت صوراً للاعب خارجاً من عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفاً) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب إسبانيا حسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله إلى تشيلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول بـ"الكارثي"، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت إشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل الأربعاء إلى تشيلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل له تهديداً مباشراً فقرر العودة إلى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة أتلتيكو الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

ولفت موراتا الذي أحرز مع منتخبات إسبانيا كأس أوروبا لدون 19 عاماً (2011) ودون 21 عاماً (2013)، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرزها مرتين مع ريال مدريد (2014 و2017).