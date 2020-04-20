موراتا مهاجماً ريال مدريد: "ندمت على تقمّص زيّكم"!

وجاءت تصريحات موراتا من خلال خاصية البث المباشر على انستاغرام صحبة نجم التنس الإيطالي فابيو فونييني.

وفي معرض حديثه عن مسيرته قال موراتا (٢٧ عاماً) المُعار من تشيلسي الإنكليزي: "عندما كنت صغيراً لعبت لأتلتيكو وعندما كبرت شعرت ببعض الضغط فانتقلت إلى صفوف خيتافي لمدة موسم واحد ومنه إلى ريال مدريد".

واعترف مهاجم "لاروخا" فجأة بتصريح قوي عندما قال: "في الواقع، يؤسفني اليوم أنني تقمصت أزياء أندية أخرى في إسبانيا بخلاف قميص أتلتيكو".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو هو نادي الطفولة بالنسبة لموراتا حيث بقي بين أحضانه حتى سن الخامسة عشرة قبل أن تتخطفه أضواء الشهرة وتقذف به في قلعة ريال مدريد منذ ٢٠١٠، حيث توّج معه بألقاب الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وفسّر العديد من الملاحظين تصريحات موراتا على أنها هجوم واضح على إدارة ريال مدريد وطواقمه التدريبية التي لم تمنحه فرصة إثبات ذاته ولم يحظ بمكانة أساسية دائمة، حيث غادر في مناسبتين، إذ رحل في ٢٠١٤ نحو يوفنتوس الإيطالي وعاد إلى "الملكي" في ٢٠١٦ قبل أن يغادره نهائياً نحو تشيلسي الإنكليزي، الذي أعاره بدوره إلى أتلتيكو.

حديث شيّق عن المدافعين

في سياق منفصل، ذكر موراتا أفضل المدافعين الذين واجههم في مسيرته ووجد صعوبات في منافستهم وخصّ منهم الصخرة الإيطالية جورجيو كيليني، زميله السابق، بتصريح طريف حيث قال ضاحكاً: "لا أعرف إن كان يفعل ذلك عمداً ولكن عندما يواجهني فهو يدمّرني دوماً".

وختم موراتا حديثه عن أفضل المدافعين: "سيرجيو راموس هو أيضاً مدافع قوي. بينما عندما تواجه فيرجيل فان دايك تشعر وكأنك اصطدمت بجبل".