مواجهة مثيرة تنتهي بفوز بلباو على ليفانتي

سجل يوري بيرشيش (5) وأيتور فرنانديز (27 بالخطأ في مرماه) وإيكار مونيايين (93 من ركلة جزاء) أهداف بلباو، فيما جاءت ثنائية ليفانتي عبر روجر مارتي سالفادور (51 من ركلة جزاء) وإيريك كاباو (89).

رفع بلباو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

في بقية المباريات، حسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة هويسكا وسيلتا فيغو.

بقي سيلتا في المركز الثامن عشر بـ 29 نقطة، فيما استمر هويسكا أخيراً بـ 23 نقطة.

وزاد أيبار معاناة رايو فاييكانو بفوزه عليه 2-1.

رفع أيبار رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر بينما بقي رايو في المركز التاسع عشر بـ 24 نقطة.