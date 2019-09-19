مهمات غامضة لبرشلونة وريال مدريد في الأندلس

ويسعى الناديان الكتالوني والمدريدي إلى تعويض تعثرهما، وإن بنسب متفاوتة، هذا الأسبوع في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث اكتفى برشلونة بالتعادل سلباً مع بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة شهدت عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب منذ مطلع الموسم بسبب الإصابة، بينما تلقى نادي العاصمة الإسبانية صفعة قوية في العاصمة الفرنسية، بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان.

وستشهد صفوف برشلونة في مباراته السبت على ملعب غرناطة، خوض ميسي مباراته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم، بعدما غاب عن المباريات الأربع السابقة على خلفية إصابة تعرض لها في الحصة التدريبية الأولى التي خاضها بعد فترة الإجازة الصيفية.

وفي غياب ميسي، فاز برشلونة مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها في الليغا هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن غرناطة الصاعد نهاية الموسم الماضي من الدرجة الثانية.

وقدّم الفريق الأندلسي أداء صلباً في بداية الموسم الحالي، وتلقى خسارة وحيدة بصعوبة (صفر-1) أمام إشبيلية في المرحلة الثانية.

ويحل ريال ضيفاً على إشبيلية في موعد صعب لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيكون مضطراً بعد الخسارة القارية الثقيلة، لخوض اختبار محلي صعب بمواجهة متصدّر حقق ثلاثة انتصارات هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد (1-1) مع سلتا فيغو في المرحلة الثالثة.

وستكون المباراة فرصة لمدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي لرد اعتباره من ريال، النادي الذي أقاله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أشهر من تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق، في خطوة كلفته يومها الإبعاد من منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني قبيل انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويتصدر إشبيلية الترتيب حالياً برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين عن ريال الثالث، وبينهما القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو (9 نقاط) الذي يستضيف سلتا فيغو السبت، بعد أيام من انتزاعه التعادل 2-2 من يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى لدوري الأبطال، بعد تأخره بثنائية نظيفة.

برنامج المرحلة الخامسة:

الجمعة

أوساسونا - ريال بيتيس

السبت

فياريال - بلد الوليد

ليفانتي - إيبار

أتلتيكو مدريد - سلتا فيغو

غرناطة - برشلونة

الأحد

خيتافي - ريال مايوركا

إسبانيول - ريال سوسييداد

فالنسيا - ليغانيس

أتلتيك بلباو - ألافيس

إشبيلية - ريال مدريد