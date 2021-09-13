English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مهاجم برشلونة برايثوايت قد يغيب عدة أشهر

من قبل

يخضع مهاجم برشلونة الإسباني الدنماركي مارتن برايثوايت "في الأيام القليلة المقبلة" لجراحة في ركبته اليسرى، بحسب ما ذكر ناديه الكاتالوني الإثنين في بيان، ما قد يبعده عن الملاعب عدة أشهر.

AFP


قال برشلونة في بيانه: "يعاني برايثوايت من إصابة في رضفة ركبته اليسرى لم تستجب للعلاج التقليدي (دون اجراء جراحة)".

ولم يوضح برشلونة مدة غياب اللاعب الدولي، لكنها قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بحسب الصحف الكاتالونية.

خاض برايثوايت (30 عاماً) القادم من ليغانيس عام 2020، ثلاث مباريات في الليغا هذا الموسم وشارك في تسجيل ثلاثة أهداف: ثنائية وتمريرة حاسمة في المباراة الأولى على ملعب "كامب نو" ضد ريال سوسييداد.

وقد يدفع المدرب الهولندي رونالد كومان بمواطنه ممفيس ديباي والقادم الجديد مواطنه الثاني لوك دي يونغ خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا على أرضه.

الدوري الإسباني برشلونة مارتن برايثويت
السابق عشاق ريال مدريد سعداء بالعودة
اقرأ
عشاق ريال مدريد سعداء بالعودة إلى سانتياغو بيرنابيو
التالي

آخر الأحداث

>