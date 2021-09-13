مهاجم برشلونة برايثوايت قد يغيب عدة أشهر



قال برشلونة في بيانه: "يعاني برايثوايت من إصابة في رضفة ركبته اليسرى لم تستجب للعلاج التقليدي (دون اجراء جراحة)".



ولم يوضح برشلونة مدة غياب اللاعب الدولي، لكنها قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بحسب الصحف الكاتالونية.



خاض برايثوايت (30 عاماً) القادم من ليغانيس عام 2020، ثلاث مباريات في الليغا هذا الموسم وشارك في تسجيل ثلاثة أهداف: ثنائية وتمريرة حاسمة في المباراة الأولى على ملعب "كامب نو" ضد ريال سوسييداد.



وقد يدفع المدرب الهولندي رونالد كومان بمواطنه ممفيس ديباي والقادم الجديد مواطنه الثاني لوك دي يونغ خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا على أرضه.