من سيكون بديلاً لسواريز في برشلونة؟

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم مميز يعول عليه المدرب إرنيستو فالفيردي خاصة عندما يبتعد سواريز عن تسجيل الأهداف واضاعة طريق الشباك وهذا ما تجسد تقريباً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي.

على طاولة فريق برشلونة 4 أسماء معلنة واسم خامس قد يكون الوصول إليه صعباً نسبياً.

وأعلنت صحيفة "Mundo Deportivo"، بأن إدارة برشلونة وضعت لائحة بأربعة أسماء هم: الفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر والأوروغوياني كريستيان ستواني ومواطنه ماكسي غوميز وفيرناندو يورنتي.

وقدّم وسام بن يدر موسماً رائعاً مع فريق إشبيلية بتسجيله 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة كما أنه لن يكلف خزينة برشلونة إلا 40 مليون يورو (شرط البند الجزائي).

ومنذ الموسم الماضي، برهن كريستيان ستواني، جيرونا، أنه من طينة الهدافين الكبار إذ أنه يأتي في المركز الرابع في لائحة هدافي الـ"ليغا" برصيد 20 هدفاً وبفارق هدف وحيد عن مواطنه سواريز علماً وأنه أنهى الدوري في الموسم الماضي برصيد 21 هدفاً.

لكن تبدو حظوظ كل من ماكسي غوميز، لاعب سلتا فيغو، (13 هدفاً) و يورنتي، توتنهام الإنكليزي، (هدف وحيد في الدوري الإنكليزي) ضعيفة نوعاً ما في الانتقال إلى برشلونة نظراً لقلة أهدافهما وعدم قدرتهما على الدخول في منافسة قوية مع سواريز وافتكاك مكان في التشكيلة الأساسية.

أما الاسم الأخير الذي سيكون الوصول إليه بمثابة أمر غير هين هو التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال الإنكليزي، والذي دوّن هذا الموسم في الدوري 13 هدفاً، نظراً للتكلفة العالية لهذه الصفقة (أرسنال وضع 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عن لاكازيت).

