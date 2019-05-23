العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

من سيكون بديلاً لسواريز في برشلونة؟

من قبل

يبحث فريق برشلونة الإسباني عن مهاجم جديد يكون بديلاً للأوروغوياني لويس سواريز في تشكيلة الفريق الكاتالوني.

Reuters

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم مميز يعول عليه المدرب إرنيستو فالفيردي خاصة عندما يبتعد سواريز عن تسجيل الأهداف واضاعة طريق الشباك وهذا ما تجسد تقريباً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي. 

على طاولة فريق برشلونة 4 أسماء معلنة واسم خامس قد يكون الوصول إليه صعباً نسبياً. 

وأعلنت صحيفة "Mundo Deportivo"، بأن إدارة برشلونة وضعت لائحة بأربعة أسماء هم: الفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر والأوروغوياني كريستيان ستواني ومواطنه ماكسي غوميز وفيرناندو يورنتي.

وقدّم وسام بن يدر موسماً رائعاً مع فريق إشبيلية بتسجيله 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة كما أنه لن يكلف خزينة برشلونة إلا 40 مليون يورو (شرط البند الجزائي). 

ومنذ الموسم الماضي، برهن كريستيان ستواني، جيرونا، أنه من طينة الهدافين الكبار إذ أنه يأتي في المركز الرابع في لائحة هدافي الـ"ليغا" برصيد 20 هدفاً وبفارق هدف وحيد عن مواطنه سواريز علماً وأنه أنهى الدوري في الموسم الماضي برصيد 21 هدفاً. 

لكن تبدو حظوظ كل من ماكسي غوميز، لاعب سلتا فيغو، (13 هدفاً) و يورنتي، توتنهام الإنكليزي، (هدف وحيد في الدوري الإنكليزي) ضعيفة نوعاً ما في الانتقال إلى برشلونة نظراً لقلة أهدافهما وعدم قدرتهما على الدخول في منافسة قوية مع سواريز وافتكاك مكان في التشكيلة الأساسية. 

أما الاسم الأخير الذي سيكون الوصول إليه بمثابة أمر غير هين هو التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال الإنكليزي، والذي دوّن هذا الموسم في الدوري 13 هدفاً، نظراً للتكلفة العالية لهذه الصفقة (أرسنال وضع 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عن لاكازيت). 
 

برشلونة الإسباني
السابق رسمياً: لاعب هولندي في برشلونة
اقرأ
رسمياً: لاعب هولندي في برشلونة
التالي مودريتش ملكي لموسم إضافي
اقرأ
مودريتش ملكي لموسم إضافي

آخر الأحداث