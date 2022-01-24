منزل بنزيمة يتعرض للسرقة

وقالت المصادر "إن اللاعب علم بما حدث عندما عاد إلى المنزل بعد المباراة واكتشف أنه تم العبث بكل شيء في المنزل"، مضيفين بأنه لم يُعرَفُ حتى الآن ما سُرِقَ من المنزل.

ووفقاً لنتائج التحقيق الأولية، صعد اللصوص على السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق كسر الواجهة الزجاجية.

وانضم المهاجم الدولي الفرنسي إلى لائحة طويلة من اللاعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة أثناء خوضهم المباريات، آخرهم المدافع السويدي لمانشستر يونايتد الإنكليزي فيكتور ليندلوف.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلنت الشرطة الإسبانية ويوروبول عن تفكيك شبكة من اللصوص الذين وضعوا لاعبين من أتلتيكو وريال مدريد من بين أهدافهم الرئيسية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، كان بنزيمة من بين أهداف هذه الشبكة، مثل زميله في ريال البرازيلي كاسيميرو أو الغاني توماس بارتي الذي دافع عن ألوان أتلتيكو قبل الانتقال الى أرسنال الإنكليزي.